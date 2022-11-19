Конгрессвумен Грин обвинила власти США в отмывании денег

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Член палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин обвинила власти США в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам. Об этом она сказала в интервью бывшему советнику экс-президента Штатов Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в соцсети Truth Social.

— Позвольте мне рассказать, Стив, как происходит отмывание денег. Это в деньгах на помощь, которые идут в те страны, где идет война, — заявила конгрессвумен.

Она добавила, что граждане Америки имеют право знать, куда идут выделяемые властями страны средства.

— На протяжении скольких лет деньги американцев отправлялись в иностранные государства по всему миру на условиях помощи? Вы видите какие-либо изменения от того, что все эти деньги были направлены всем этим странам? Нет, ничего и никогда не меняется, — сделала вывод Грин.

Политик сообщила, что с целью установить контроль за выделяемой помощью она вместе с однопартийцами 17 ноября внесла на рассмотрение в Конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Киеву денег, передает РИА Новости.

Законодатели потребовали, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.

Республиканцы потребовали провести аудит средств, выделяемых на помощь киевскому режиму. Такая проверка, скорее всего, выявит коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания средств на украинском конфликте. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.