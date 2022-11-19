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Рогов сообщил о повреждении склада боеприпасов ВСУ при взрывах в Запорожье

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Рогов сообщил о повреждении склада боеприпасов ВСУ при взрывах в Запорожье
Фото: Минобороны РФ

Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины и производственные цеха ремонта авиационной техники на территории завода «Мотор Сич», на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, повреждены при взрывах в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— В Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов боевиков ВСУ и производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», на которых производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, — написал он в Telegram-канале.

Рогов отметил, что на поврежденном предприятии собирали двигатели для военных самолетов и вертолетов и ремонтировали боевую технику украинской армии.

Объект промышленной инфраструктуры попал под удар в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщило 18 ноября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха.

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