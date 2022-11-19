Чешский генерал Шедивы обвинил Зеленского в распространении дезинформации

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало делать заявления про ракетный инцидент в Польше на основе недостоверной информации. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.

— Необходимо, чтобы украинцы не распространяли еще не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский, — высказался он в интервью изданию iROZHLAS.

По его словам, украинский лидер «повел дискуссию по неверному пути».

Шедивы отметил, что при расследовании инцидента не следует делать поспешных выводов, напротив, необходимо действовать «очень осторожно». Так, напомнил генерал, Польша вскоре после инцидента стала аккуратнее выбирать высказывания в адрес России в данном вопросе.

Разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. Такое мнение высказал обозреватель Карли Олсон в статье издания New York Times.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.