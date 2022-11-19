Главные новости к утру 19 ноября

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Объект промышленной инфраструктуры попал под удар в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха.

Самолет, который перевозил 53 собаки в приют, упал на поле для гольфа в американском штате Висконсин. В результате катастрофы все члены экипажа и животные выжили.

Благодаря новым правилам расчета платежей за ЖКХ у граждан появилась возможность сэкономить на коммунальных услугах. Об этом сообщил член Ассоциации юристов РФ Коба Оржония.

С 1 января в России увеличатся акцизы на некоторые товары, соответственно вырастет и их цена. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Один человек погиб при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом сообщили экстренные службы.