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Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных украинцами

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Кадыров призвал к возмездию за убийство российских пленных украинцами
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался, что возмездие после убийства российских пленных солдатами ВСУ должно свершиться в скором времени.

— Я считаю, что подобных выродков в плен брать нельзя. Мало того, что они совершили преступление, эти приспешники сатаны потом цинично его выложили в Сеть, чувствуя абсолютную безнаказанность и вседозволенность. Уверен, что возмездие за совершенное преступление не заставит себя долго ждать, — написал он в Telegram-канале.

Политик отметил, что будет сделано все возможное для наказания виновных. По словам Кадырова, они не заслуживают соблюдения каких-либо прав и общепринятых норм.

19 ноября Совет по правам человека при президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений военных из состава Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что призыв адресован ООН, а также азиатским и африканским правозащитным организациям, так как западная сторона может проигнорировать данное обращение.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Минобороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.

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