Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Фото: flickr/iaea_imagebank

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в пресс-службе агентства в воскресенье, 20 ноября.

— Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо, — цитирует Гросси РИА Новости.

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС. По его словам, периметр станции не подвергался обстрелам с конца сентября, а данный удар был массированным.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал видеокадры очередного обстрела украинскими войсками ЗАЭС.

Существуют разные версии, почему ВСУ так рьяно пытаются взять эту электростанцию под контроль. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем могут быть причины, связано ли это с политической ситуацией в Америке и может ли ЗАЭС иметь какое-то отношение к созданию ядерного оружия.