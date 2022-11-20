«Мы еще и не начинали»: в Госдуме предостерегли Киев от атаки на Крым

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия нанесет окончательный и сокрушительный удар по украинской армии, если та начнет наступление на Крым. Такое заявление сделал в воскресенье, 20 ноября, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

— Киевский режим продолжает бряцать оружием и пытаться запугивать крымчан. Но хотел бы предупредить, что по-серьезному мы еще и не начинали применять имеющееся у нас оружие, — заметил он.

По словам крымского депутата, наступление на Крым и соответствующий ответ на это России станет началом конца для Киева, передает РИА Новости.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление на Крым. При этом чиновник не стал называть точных дат начала кампании.

Замглавы украинского министерства обороны Владимир Гаврилов заявил, что окончание конфликта на Украине может произойти к концу весны 2023 года. При этом представитель оборонного ведомства считает, что ВСУ смогут уже к концу декабря «вернуться в Крым».

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для безопасности мирных жителей на территории Крыма проводятся фортификационные работы.