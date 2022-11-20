Площадь пожара на Комсомольской площади возросла до 2,5 тысячи «квадратов»

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Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас18 Карта всех событий

Площадь пожара в здании на Комсомольской площади увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

— Площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлечено более 100 человек, 35 единиц техники, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 15:43 по московскому времени пожару был присвоен третий ранг сложности. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города, в том числе расчеты ПСО № 201, № 202, № 204, № 207 и АСО № 1 Пожарно-спасательного центра, а также спасатели Московского авиационного центра.

Пожар произошел на Комсомольской площади на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

Позже столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства пожара на Комсомольской площади. На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.