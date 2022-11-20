МЧС: ПДК загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара в центре Москвы не выявлено

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Москве

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас1 Карта всех событий

Предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не зафиксировано из-за пожара на складе цветов на Комсомольской площади Москвы. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

— Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Пожар произошел на Комсомольской площади на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

Позднее стало известно, что пожар был локализован на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.