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Открытое горение на Комсомольской площади ликвидировано

Евгений Белоусов
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Открытое горение на Комсомольской площади ликвидировано
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас1 Карта всех событий

Открытое горение на складе цветов в центре Москвы ликвидировано. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

— Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован, в 22:03 открытое горение ликвидировано, — говорится в сообщении.

Кроме того, в МЧС подтвердили гибель двух человек в пожаре, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого источник «ВМ» сообщил, что при пожаре на складе погибли два человека.

Пожар произошел на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

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