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В пожаре на Комсомольской площади погибли два человека

Евгений Белоусов
Происшествия
В пожаре на Комсомольской площади погибли два человека
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Москве
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1Ас1 Карта всех событий

В пожаре на складе цветов на Комсомольской площади столицы погибли два человека. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 20 ноября, сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар произошел на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

Вскоре столичная межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства пожара на Комсомольской площади. На место происшествия выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.

Позднее пожар был локализован на площади в 2,5 тысячи квадратных метров.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.

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