Пятый погибший обнаружен на сгоревшем цветочном складе в центре Москвы

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Пятый погибший обнаружен на сгоревшем складе цветочной продукции, расположенном на Комсомольской площади в столичном регионе.

Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Москвы.

По предварительной информации, причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

Пожар произошел на складе с цветами по адресу Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Очаг возгорания был обнаружен между первым и вторым этажом. Из горящего склада эвакуировали семь граждан. В здании частично обрушились перекрытия между этажами.

Общая площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время возгорание локализовано, спасатели тушат отдельные очаги открытого горения.

В столичном Дептрансе отметили, что пожар не влияет на дорожную обстановку в городе. Помимо этого, в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.