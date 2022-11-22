Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 22 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 22 ноября
Фото: Вечерняя Москва

«Одержимым» западным политикам пора понять, что стремление к миру и поставка вооружений на Украину — взаимоисключающие и разнонаправленные действия, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга увеличить поставки вооружений Киеву.

Ситуация на Украине обозначила глубокие стратегические разногласия между Парижем и Берлином, рассорив их как никогда прежде, написала обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

Госдепартамент США призвал косоваров отказаться от давления на сербское население на фоне разрастающегося на Балканах конфликта из-за штрафов за сербские номера в Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны будут биться за свой народ в регионе.

Сборные Соединенных Штатов и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. На гол Тимоти Веа из сборной США валлийцы ответили точным ударом Гарета Бэйла с пенальти.

Ледяной дождь ожидается в российской столице в течение первой половины дня 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве. Представители ведомства рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

Украина Константин Косачев Йенс Столтенберг Москва Сербия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте