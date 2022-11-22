Главные новости к утру 22 ноября

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«Одержимым» западным политикам пора понять, что стремление к миру и поставка вооружений на Украину — взаимоисключающие и разнонаправленные действия, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга увеличить поставки вооружений Киеву.

Ситуация на Украине обозначила глубокие стратегические разногласия между Парижем и Берлином, рассорив их как никогда прежде, написала обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.

Госдепартамент США призвал косоваров отказаться от давления на сербское население на фоне разрастающегося на Балканах конфликта из-за штрафов за сербские номера в Косово. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны будут биться за свой народ в регионе.

Сборные Соединенных Штатов и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. На гол Тимоти Веа из сборной США валлийцы ответили точным ударом Гарета Бэйла с пенальти.

Ледяной дождь ожидается в российской столице в течение первой половины дня 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Москве. Представители ведомства рекомендовали водителям избегать внезапных маневров на дороге, а также парковать автомобили вдали от деревьев.