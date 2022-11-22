Экстренные службы назвали причину пожара на цветочном складе в центре Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1А Карта всех событий

Причиной пожара на цветочном складе в центре Москвы могли стать нарушения при проведении сварочных работ. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в экстренных службах города.

— Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб, — говорится в сообщении.

Также в качестве причин сохраняется неисправность проводки и замыкание, пишет ТАСС.

Днем в воскресенье, 20 ноября на Комсомольской площади разгорелся крупный пожар. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 18:20 по московскому времени, а в 22:03 экстренные службы ликвидировали открытое горение.

По официальным данным, в результате пожара погибли семь человек и еще один пострадал. О причинах пожара и кто мог быть виноват рассказала «Вечерняя Москва».