Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экстренные службы назвали причину пожара на цветочном складе в центре Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Экстренные службы назвали причину пожара на цветочном складе в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 1А Карта всех событий

Причиной пожара на цветочном складе в центре Москвы могли стать нарушения при проведении сварочных работ. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в экстренных службах города.

— Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб, — говорится в сообщении.

Также в качестве причин сохраняется неисправность проводки и замыкание, пишет ТАСС.

Днем в воскресенье, 20 ноября на Комсомольской площади разгорелся крупный пожар. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 18:20 по московскому времени, а в 22:03 экстренные службы ликвидировали открытое горение.

По официальным данным, в результате пожара погибли семь человек и еще один пострадал. О причинах пожара и кто мог быть виноват рассказала «Вечерняя Москва».

Экстренные службы Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Юрий Московский
Юрий Московский

Необходима ежедневная и системная работа

Все мнения
О проекте