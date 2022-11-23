Частные хамамы и солярии разрешат устанавливать в квартирах с 1 декабря

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Инфракрасные кабины и хамамы разрешат устанавливать в России в квартирах жилых домов с 1 декабря. Останется в силе только запрет на оборудование в жилье бань и саун.

Соответствующие коррективы были внесены в приказ МЧС РФ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

— В пункте 5.2.8 абзац шестой изложить в следующей редакции: бани и сауны (кроме парильных типа «хамам» и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах), — сказано в документе.

Приказ вступает в силу с 1 декабря этого года.

В России ввели несколько поправок, которые касаются норм противопожарной безопасности. Отныне в подвальных помещениях и на цокольных этажах позволено открывать детские кружки и рестораны. В зданиях, где располагаются пути эвакуации, позволили размещать кофемашины и банкоматы. Изменились и требования к дачникам: им разрешили устанавливать мангал и сжигать листву около дома. Насколько нововведения эффективны и гарантируют ли они безопасность, выясняла «Вечерняя Москва».