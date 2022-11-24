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Главные новости к утру 24 ноября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 24 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Москвой так, что не только Европа задрожит.

Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова разместила видео возвращения домой российских военнослужащих.

ФРГ из-за ситуации с беженцами находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации». Такое мнение высказала министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о массовых репрессиях украинских военных против мирного населения, которые осуществляются на правом берегу Днепра. Об этом он сказал, выступая на заседании Совбеза ООН.

По меньшей мере четырех школьников ранили во время стрельбы в американском штате Филадельфия около учебного заведения. Инцидент случился в квартале от школы, стрельба велась из проезжающего внедорожника.

Белоруссия Украина Обмен пленными Александр Лукашенко Репрессии
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