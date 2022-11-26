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Главные новости к утру 26 ноября

Лейла Алиева
Общество
Главные новости к утру 26 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не меняются планы по развитию экономики, социальной сферы и государства в целом.

В Пентагоне сообщили о ракетном ударе по базе США в Сирии. В результате инцидента никто не пострадал, имущество также не повредилось.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от требования по возвращению утраченных территорий. Об этом заявил Самид Баша в статье для издания South China Morning Post.

Власти США грубо вмешиваются в дела РФ, критикуя закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, заявили в посольстве России в Вашингтоне. Таким образом российские дипломаты призвали США уважать их выбор.

Американский предприниматель Илон Маск пообещал выпустить собственную модель смартфона, если Apple и Google сделают приложение Twitter недоступным для своих устройств.

Мужчина, устроивший стрельбу в магазине Walmart в Виргинии, незадолго до случившегося написал письмо, где рассказал, как коллеги подшучивали над ним и сравнивали с серийным маньяком — Джеффри Дамером. Более того — он не был намерен убивать людей.

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