В Пентагоне заявили, что база США в Сирии подверглась ракетному удару

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Ракетная атака произошла по базе США в Сирии. Об этом сообщили в центральном командовании американских ВС в субботу, 26 ноября.

— Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия, — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал, имущество также не повредилось. При этом атака поставила под угрозу силы коалиции, подорвав мир и стабильность на территории региона, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 13 ноября, в Стамбуле произошел теракт, который унес жизни шести человек. Позже стало известно, что женщина, которую подозревают в совершении теракта в центре европейской части Стамбула, обучалась в разведшколе запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана в Сирии, где преподавали военные из США.

После этого турецкие войска на севере Сирии и Ирака начали проводить военно-воздушную операцию, направленную против террористических целей Рабочей партии Курдистана.

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов рассказал «ВМ» о возможной цели террористов и источниках их финансирования теракта в Стамбуле.