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Андрей Бочкарев сообщил об установке противопожарных витражей на пересадке между станциями метро «Сокольники»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев сообщил об установке противопожарных витражей на пересадке между станциями метро «Сокольники»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Специалисты завершили установку противопожарных витражей на станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена в зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической линии. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Согласно современным требованиям пожарной безопасности, в торце действующей старейшей станции метро Москвы установили противодымную преграду. Витражные конструкции разместили перед лестницей, ведущей на балкон пересадочного узла с Большим кольцом, — пояснил он.

Заммэра добавил, что таким образом попадание дыма будет исключено в случае возникновения чрезвычайной ситуации. По его словам, устройство пересадочного узла между двумя одноименными станциями представляет собой равномерное распределение потоков.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков в свою очередь заявил, что монтажные работы проводились в режиме действующего метрополитена в ночные технологические «окна».

— Витражные конструкции установили в проемах между колоннами лестницы с креплением в местах швов мраморной облицовки, — отметил он.

Кроме того, для удобства пассажиров вдоль ступеней специалисты добавили поручни из нержавеющей стали вместо существующих ограждений, которые сохранят в качестве декоративных элементов, заключил Жуков.

Также стало известно о начале установки основных конструкций станции «ЗИЛ» строящейся Троицкой линии метро. Бочкарев уточнил, что монтаж монолитных конструкций начался в зоне оборотных тупиков, вестибюля станции и участка, на котором будут располагаться платформы.

Помимо этого, строители начали подготовку к высадке деревьев на Сокольнической площади рядом со станцией «Сокольники» БКЛ метро. В частности, на территории появятся лиственные, хвойные деревья и кустарники, цветники из летников, многолетников и декоративных трав.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро Андрей Бочкарев
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