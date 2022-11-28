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Синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду без осадков 28 ноября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду без осадков 28 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 28 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне четырех–восьми градусов мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 2–4 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что морозы до 6-9 градусов днем и 10-15 градусов ночью ожидаются в столичном регионе со среды, 30 ноября. Такой температурный фон соответствует самому холодному периоду зимы по климату, однако погода будет солнечной и безветренной.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новая неделя в столице начнется с январских морозов. По словам специалиста, понедельник станет последним теплым днем.

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