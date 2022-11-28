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WSJ: США обеспокоены нехваткой вооружения для Тайваня из-за военной помощи Украине

Лейла Алиева
В мире
WSJ: США обеспокоены нехваткой вооружения для Тайваня из-за военной помощи Украине
Фото: Unsplash

В связи с военными поставками Украине власти США обеспокоены угрозой дефицита вооружений для отправки в Тайвань. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

— Правительство США и представители Конгресса боятся, что конфликт на Украине осложнит план по поставкам оружия Тайваню приблизительным объемом в 19 миллиардов долларов, еще дольше отложив усилия по вооружению острова на фоне обострения отношений с Китаем, — отмечается в материале.

Значительные поставки оружия Украине уже ограничили возможности США по помощи Тайваню. Так, Тайбэй до сих пор не получил 208 противотанковых комплексов Javelin и 215 противовоздушных ракетных комплексов Stinger, которые были заказаны еще в декабре 2015 года.

Если в декабре 2021 года запланированный объем поставок оружия на остров оценивался в 14 миллиардов долларов, то на сегодняшний день в очереди на поставку находится оружие объемом уже 18,7 миллиарда долларов.

18 ноября представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, выделенных на поддержку Украины.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий рассказал «Вечерней Москве», что такая проверка, скорее всего, выявит коррупционные схемы, созданные демократами для отмывания средств на украинском конфликте. По его словам, подозрения республиканцев вполне оправданны.

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