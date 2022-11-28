Адвокат Саакашвили заявил об обнаружении мышьяка в организме экс-президента Грузии

Фото: shutterstock

Результаты медицинского анализа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который на данный момент находится в тюрьме, показали наличие мышьяка в его организме. Об этом заявил адвокат грузинского политика Шалва Хачапуридзе в понедельник, 28 ноября.

— Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня, но по телефону выяснилось, что в результате исследования было выявлено еще одно (отравляющее — прим. «ВМ») вещество — мышьяк, — цитирует Хачапуридзе ТАСС.

1 октября сотрудники правоохранительных органов задержали в Грузии Михаила Саакашвили и заключили его под стражу. После этого экс-президент объявил голодовку. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал ее имитацией.

8 ноября Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает от деменции и еще более 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах.

19 ноября мать бывшего президента Грузии Гиули Аласания сообщила, что у политика выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. Каким образом эти вещества попали в организм ее сына, неизвестно.