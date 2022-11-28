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Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ на Угледарском направлении
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Украинские войска несут очень серьезные потери на Угледарском направлении. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Угледарское направление: были попытки контратаковать в направлении Павловки, Шевченко, — рассказал он.

Однако российским войскам удалось отбить все попытки украинцев перейти в наступление, из-за чего ВСУ понесли серьезные потери, заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого врио главы ДНР сообщил, что российская армия добилась определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

Пушилин добавил, что украинские войска на всей линии соприкосновения «применяют все имеющееся у них вооружение, пытаются периодически контратаковать», однако российские военнослужащие «выполняют свою задачу».

Недавно бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Четверо бойцов вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

Украина Денис Пушилин Россия Донбасс
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