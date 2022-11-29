Осужденная белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию

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Белорусская оппозиционерка и активистка штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова находится в реанимации. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе штаба.

— Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Колесникова была доставлена в первое хирургическое отделение еще 28 ноября. По прибытии ее сразу же перевели в реанимацию. До этого в штабе сообщили о нахождении Колесниковой в штрафном изоляторе колонии, в которой она отбывает наказание.

Однако никакой официальной информации, подтверждающей или опровергающей сообщения о госпитализации активистки, пока не было, передает ТАСС.

До этого в Сети распространились слухи о госпитализации режиссера Аллы Суриковой. По данным СМИ, врачи взяли у нее анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Как уточняется, ее легкие не поражены вирусом, однако специалисты не рискнули отправлять именитого режиссера домой, поскольку из-за возраста у нее резко могут появиться осложнения.

Однако позже сама Сурикова заявила, что слухи про ее госпитализацию являются простыми фейками.