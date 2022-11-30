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Главные новости к утру 30 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 30 ноября
Фото: Вечерняя Москва

Министерство финансов РФ предлагает установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки, в том числе на пиво и тихие вина. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

Нет никаких свидетельств того, что Тегеран намерен заняться разработкой ядерного оружия, пересмотрев свое участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

В Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza». Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На месте работают экстренные службы, открытое горение ликвидировано, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова Папы Римского о чеченцах, напомнил об инквизиции, крестовых походах и пристыдил главу католической церкви за незнание принципов ислама. Политик отметил, что глава Ватикана стал жертвой настойчивости и пропаганды западной прессы.

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