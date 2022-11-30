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Заммэра Сергунина рассказала о развитии гостиничной сети в Москве

Александр Афонин
Город
Заммэра Сергунина рассказала о развитии гостиничной сети в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На улице Вильгельма Пика начал работу один из самых больших конгресс-отелей в России Soluxe Hotel Moscow, планируется, что он станет одной из значимых городских площадок для развития партнерских отношений с Китаем. Об этом в среду, 30 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— По итогам 2022 года в городе будет введено в эксплуатацию 10 новых гостиниц на 1,2 тысячи номеров. Конгресс-отель рядом с ВДНХ — первый столь масштабный проект в сфере гостиничной инфраструктуры, реализованный китайскими инвесторами в Москве. Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока и укреплению дружеских отношений между нашими государствами, — сказала она.

Заммэра Сергунина рассказала о развитии гостиничной сети в Москве Фото: Soluxe Hotel Moscow

Заммэра добавила, что Москва уже на протяжении нескольких лет целенаправленно привлекает путешественников из Китая. Город остается главным центром притяжения китайских туристов, а новый отель, расположенный рядом с ВДНХ, поспособствует их знакомству со столицей.

Гостиница Soluxe Hotel Moscow представляет собой первый для Москвы объект, который возводился в соответствии с китайской традиционной культурой фэншуй. При его оформлении специалисты использовали декоративные элементы Востока и современные технологичные решения. Всего в отеле предусмотрено более 300 номеров.

Накануне в столице подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия». По словам Натальи Сергуниной, руководство Москвы помогало в проведении выставки.

Наталья Сергунина Москва Китай Отели
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