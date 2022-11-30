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Астролог рассказала, какой знак зодиака встретит свою любовь в декабре

Лейла Алиева
Общество
Астролог рассказала, какой знак зодиака встретит свою любовь в декабре
Фото: Pexels

Один из знаков зодиака может встретить свою вторую половинку в декабре этого года. Об этом рассказала астролог Галина Краснопевцева.

По ее словам, в этот раз в любви повезет Рыбам.

— Сейчас вы ощущаете в своей душе неизведанное и магическое состояние. Даже предновогодняя суета не может повлиять на ваш гармоничный настрой. Много времени будет посвящено семье, а свободные Рыбы могут встретить вторую половинку, — отметила она.

Последняя неделя декабря также пройдет для представителей этого знака зодиака ярко и заметно, передает 7days.

Серьезные перемены в личной жизни ожидают еще три знака зодиака в декабре. Так, Раки смогут пересмотреть взаимные недовольства со своей второй половинкой. Им стоит сфокусироваться на поиске совместных целей, которые станут двигателем на пути к гармонии. А для Близнецов декабрь подготовил новые увлечения, страстный роман и череду романтических свиданий.

Тяжелым моментом в личной жизни каждого человека является расставание, однако каждый переживает его по-разному. Это зависит в том числе и от того, под каким знаком зодиака родился человек. «Вечерняя Москва» выяснила, как переживают разрыв и залечивают разбитое сердце представители зодиакального круга.

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