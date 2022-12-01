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Американский телеведущий раскритиковал решение Байдена по помощи Украине

Лейла Алиева
В мире
Американский телеведущий раскритиковал решение Байдена по помощи Украине
Фото: Unsplash

США направляют деньги на помощь энергосектору Украины, в то время как в самой стране происходит кризис с энергоресурсами. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Мы решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов, — отметил он.

По словам телеведущего, американцы не могут оплатить топливо, из-за чего мерзнут в своих домах, а в это время государство решает оказывать помощь Украине, отправляя средства на их энергетику.

Недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, новый пакет военной поддержки будет включать в себя боеприпасы и средства ПВО.

По мнению политолога Юрия Светова, поддержка Украины прекратится не тогда, когда на это будут объективные причины, а только после решения Америки. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт отметил, что события на Украине стали следствием внешней политики Соединенных Штатов.

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