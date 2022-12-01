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Песков: Переговоры об обмене заключенными между РФ и США должны вестись в тишине

Георгий Соланович
В мире
Песков: Переговоры об обмене заключенными между РФ и США должны вестись в тишине
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле считают, что переговоры об обмене заключенными между Россией и США должны идти «только в тишине», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 1 декабря.

Представителю Кремля задали вопрос, возможны ли подвижки в переговорном процессе до конца 2022 года.

— Мы не говорим об этом и всех призываем молчать на эту тему. Подобные дела могут обсуждаться только в тишине, — ответил Песков. Его слова передает ТАСС.

19 ноября Белый дом обвинил российские власти в отказе от переговоров об обмене заключенными вопреки публичным заявлениям. В начале ноября президент США Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания задержанной в РФ американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Суд арестовал Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Американку приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 9 ноября Грайнер отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания.

В начале августа в Соединенных Штатах уже заявляли, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер.

Дмитрий Песков Россия США Переговоры
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