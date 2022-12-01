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Приметы и советы

В Швеции назвали вероятный способ подрыва на «Северных потоках»

Юлия Курганова
В мире
В Швеции назвали вероятный способ подрыва на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Взрывные устройства, которые были использованы в диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», могли спустить с помощью надводного судна. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг.

— Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами, — рассказал он шведскому изданию Expressen.

По его словам, в диверсии могли задействовать несколько судов — они понадобились для управления взрывным устройством.

Также издание привело и другую версию, согласно которой заряды на трубах установили с помощью подводных аппаратов.

Кремль приветствует тот факт, что Швеция подтвердила данные в пользу версии теракта на газопроводах «Северные потоки». Об этом 18 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в данном случае важно найти того, кто стоит за случившимся.

18 ноября в прокуратуре Швеции подтвердили факт диверсии на «Северных потоках», рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки. Как сообщил ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист, расследование все еще продолжается для более обоснованных выводов о ЧП.

В ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Подробности теракта и его приведение в исполнение выясняла «Вечерняя Москва».

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