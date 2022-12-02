Главные новости к утру 2 декабря

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Потери Вооруженных сил Украины с февраля составили от 10 до 13 тысяч человек. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В Швеции назвали вероятный способ подрыва на «Северных потоках». Взрывные устройства, которые были использованы в диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», могли спустить с помощью надводного судна. Об этом сообщил доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг.

Команда Японии одержала победу над испанской сборной в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча группы E закончилась со счетом 2:1 в пользу японской команды.

Юрист Марина Антонова объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему. По ее словам, несмотря на существование электронных чеков и приложений, многие документы нужно сохранять в бумажном виде.

Беженцы с Украины сообщили о неудобствах, которые связаны с проживанием на круизном лайнере Ambition, зафрахтованном правительством Шотландии для их размещения. Украинцы рассказали журналистам издания Observer, что многие из них страдали от кашля и расстройства желудка.