Синоптик: Рекорд атмосферного давления 1954 года может быть побит в Москве в субботу

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Суточный рекорд высокого атмосферного давления 1954 года может быть побит в Москве в субботу, 3 декабря, заявил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

— Не исключено обновление суточного рекорда высокого атмосферного давления и сегодня. К 7:00 стрелки барометров на базовой метеорологической станции столицы, ВДНХ, остановились у отметки 770,3 миллиметров ртутного столба, это лишь на 0,6 миллиметров ниже суточного рекорда этого дня, принадлежащего 1954 году. Следим за дальнейшим развитием ситуации, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик подчеркнул, что такое давление на 22-24 единицы выше нормального.

В субботу в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, гололед и около восьми градусов со знаком «минус». Днем в Москве температура воздуха составит 6-8 градусов ниже нуля, в ночное время суток ожидается понижение до 10 градусов мороза. В Подмосковье синоптики прогнозируют до минус 10 градусов днем и похолодание до 13 градусов со знаком «минус» в ночное время суток.