Синоптики сообщили о морозной и пасмурной погоде в Москве 5 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 5 декабря, в столичном регионе ожидается пасмурная и морозная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–15 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, когда аномальные холода уйдут с европейской части России. По его словам, в конце рабочей недели сильно поменяется температурный режим на европейской части РФ. Синоптик отметил, что потепление в европейскую часть страны принесут южные ветра с западной составляющей.

Вильфанд сообщил, что в столице 5 декабря ожидается новый рекорд атмосферного давления, который побьет максимальные результаты 2001 года. По его словам, 5 декабря в Москве ожидается 770 миллиметров ртутного столба.