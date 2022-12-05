Фото: Вечерняя Москва

Певец Григорий Лепс оказался среди участников драки возле одного из петербургских баров. Видео с инцидентом на Московском проспекте опубликовано в СМИ.

В Польше обвинили Украину во лжи о «выплаченном долге». Заявление Украины о том, что ее граждане внесли в экономику Польши столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи, назвали пропагандой. Такое мнение высказала журналистка Марек Троян.

В Риге неизвестные подожгли дом блогерши из Украины Софьи Стужук, которая заявила о несогласии с политикой Киева. Злоумышленники бросили в ее дом коктейль Молотова.

В Николаеве сообщили об изнасиловании двух девушек польскими наемниками. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовные дела, так как есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, которые воюют на украинской стороне. Об этом сообщил активист николаевского подполья.

Глава МЧС России Куренков назвал причину обрушения жилого дома в Нижневартовске. Он отметил, что, по словам одной из жительниц дома, она чувствовала запах газа.