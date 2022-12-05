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Причиной взрыва в доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования

Полина Долганова
Происшествия
Причиной взрыва в доме в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования
Фото: shutterstock

Взрыв в жилом доме в Ярославле произошел по причине самовольного использования газового оборудования. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил губернатор Михаил Евраев.

— Причина взрыва очень простая — это самовольная эксплуатация газового оборудования, — цитирует губернатора РИА Новости.

Он уточнил, что взрыв произошел в квартире на третьем этаже дома. В результате случившегося серьезно пострадала кровля здания. Другие квартиры дома остались без повреждений.

Утром 5 декабря в Ярославле прогремел взрыв в жилом доме, из-за чего обрушилась кровля дома. В результате инцидента пострадал один человек.

Позже в местной администрации сообщили, что официальная причина аварии заключается во взрыве бытового газа.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Пострадавший в результате взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Ярославле находится в реанимации.

Взрывы Ярославль газоснабжение
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