Глава СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства шестилетнего мальчика в Подмосковье

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, село Кудиново Карта всех событий

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства шестилетнего мальчика в подмосковном селе Кудиново. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 5 декабря.

Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Московской области Александру Старикову представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Преступление, о котором идет речь, произошло в Богородском городском округе в селе Кудиново. Восьмиклассница жестоко убила собственного брата после того, как ее об этом попросил неизвестный, с которым 14-летняя девочка общалась через мессенджер. Тело шестилетнего ребенка обнаружили родители, вернувшиеся из столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали.