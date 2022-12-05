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Глава СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства шестилетнего мальчика в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Глава СК Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства шестилетнего мальчика в Подмосковье
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, Богородский городской округ, село Кудиново Карта всех событий

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование убийства шестилетнего мальчика в подмосковном селе Кудиново. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 5 декабря.

Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Московской области Александру Старикову представить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Преступление, о котором идет речь, произошло в Богородском городском округе в селе Кудиново. Восьмиклассница жестоко убила собственного брата после того, как ее об этом попросил неизвестный, с которым 14-летняя девочка общалась через мессенджер. Тело шестилетнего ребенка обнаружили родители, вернувшиеся из столицы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую задержали.

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