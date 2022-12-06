Спикер парламента Молдавии Гросу прокомментировал инцидент с упавшей ракетой

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Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что необходимо дождаться окончательной экспертизы по поводу упавшей ракеты.

— Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты. Если взглянем на карту, то это место очень близко к границе с Украиной, и это серьезно, даже если эта ракета не взорвалась и сейчас не представляет никакой опасности, — сказал он на телеканале Pro TV.

Ранее, в понедельник, 5 декабря, на севере Молдавии у границы с Украиной обнаружили неразорвавшуюся ракету. В МВД республики сообщили, что пограничная служба оцепила территорию, где был обнаружен снаряд. Также на место происшествия были направлены саперы.

Российский военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что фрагменты ракеты, обнаруженные в Молдавии на границе с Украиной, относятся к комплексу С-300. По его словам, данный случай похож на инцидент в Польше, который случился несколько недель назад.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.