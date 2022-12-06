Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 6 декабря

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 6 декабря
Фото: Pexels

Советский и российский актер, заслуженный артист России Юрий Дубровин, известный по эпизодическим ролям в лентах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Алые паруса» и «Узник замка Иф», скончался в возрасте 83 лет. В 2014 году он переехал в ФРГ к семье сына Аркадия.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу прокомментировал инцидент с упавшей ракетой. Он заявил, что необходимо дождаться окончательной экспертизы.

Работа завода «Москвич» позволит к 2023 году добавить на отечественный авторынок почти 50 тысяч машин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере Москвы. Правоохранительные органы начали проверку в связи с обнаружением тела пожилого мужчины в квартире дома в районе Головинский.

Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске возросло до семи человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС по региону Дмитрий Плотников.

Украина Пенсионеры Автомобили Граница Максим Ликсутов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте