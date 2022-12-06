Главные новости к утру 6 декабря

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Советский и российский актер, заслуженный артист России Юрий Дубровин, известный по эпизодическим ролям в лентах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Алые паруса» и «Узник замка Иф», скончался в возрасте 83 лет. В 2014 году он переехал в ФРГ к семье сына Аркадия.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу прокомментировал инцидент с упавшей ракетой. Он заявил, что необходимо дождаться окончательной экспертизы.

Работа завода «Москвич» позволит к 2023 году добавить на отечественный авторынок почти 50 тысяч машин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире на севере Москвы. Правоохранительные органы начали проверку в связи с обнаружением тела пожилого мужчины в квартире дома в районе Головинский.

Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске возросло до семи человек. Об этом сообщил представитель пресс-службы МЧС по региону Дмитрий Плотников.