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Трамваи № 7 и 50 задерживаются в центре Москвы

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Трамваи № 7 и 50 задерживаются в центре Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
улица дурова Карта всех событий

Трамваи № 7 и 50 задерживаются на улице Дурова в центре Москвы из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 6 декабря.

— На улице Дурова (в районе остановки «Театр зверей имени Дурова») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 7 и 50. Маршруты временно изменены, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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