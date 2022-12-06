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Посольство Украины в Бухаресте получило два конверта с подозрительным содержимым, их проверкой занимаются саперы. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила пресс-служба Службы безопасности Румынии.

— Команды Румынской службы безопасности выехали сегодня в посольство Украины после звонка на номер 112, где сообщалось, что поступило несколько подозрительных конвертов. Пиротехники начали стандартную процедуру их проверки, — говорится в сообщении.

После пиротехнического контроля специалисты установят, есть ли необходимость для их безопасной транспортировки. Как уточняется, румынские правоохранители обеспечивают безопасность вокруг территории посольства, сообщает РИА Новости.

Накануне полиция Испании изъяла три конверта, которые были адресованы посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Предположительно, в них содержались глаза животных.

В четверг, 1 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские посольства в нескольких странах получили письма с «очень конкретными угрозами». По его словам, МИД страны вскоре выступит с официальным заявлением в связи с произошедшим. Какие именно дипмиссии получили сообщения с угрозами, «Укринформ» не уточнило.