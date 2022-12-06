Депутат МГД Гусева: Благодаря мерам поддержки выручка московских предприятий выросла

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Реализуемые столичными властями меры по поддержке промышленности и развитию импортозамещения дали основу для увеличения выручки промышленных предприятий, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом во вторник, 6 декабря, заявила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, на сегодняшний день на рынке освободились места, ранее занимаемые иностранными компаниями, в связи с чем спрос на продукцию отечественного производства существенно вырос.

Городское правительство выступило в роли координатора новых экономических процессов, целью которых стало обеспечение стыковки производителей и потребителей в нынешних условиях.

Депутат напомнила, что в период с января по сентябрь текущего года общая выручка компаний — резидентов технополиса «Москва» выросла почти на 60 процентов, что в денежном эквиваленте составляет 31 миллиард рублей.

Первое место по объемам выручки заняли производители микроэлектроники, которые заработали порядка 12 миллиардов рублей. Следом за ними идут компании биофармацевтической сферы и производители специального медицинского оборудования — они смогли заработать свыше 10 миллиардов рублей.

Выручка представителей отрасли, связанной с информационно-коммуникационными технологиями, преодолела показатель в четыре миллиарда рублей. Гусева подчеркнула, что ОЭЗ были сформированы для стимулирования роста компаний, размещающих там свои мощности.

Такие предприятия освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а налог на прибыль для них составляет всего два процента. При этом участок земли под строительство на территории ОЭЗ предоставляется на льготных условиях, а после завершения стройки его можно выкупить за один процент от кадастровой стоимости, отметила парламентарий.

Льготы, получаемые резидентами, позволяют им вкладывать средства в изучение дополнительных сегментов рынка, а также в поиск новых ниш и возможностей, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые девять месяцев 2022 года выручка компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросла почти на 60 процентов.