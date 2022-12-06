Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат МГД Гусева: Благодаря мерам поддержки выручка московских предприятий выросла

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Гусева: Благодаря мерам поддержки выручка московских предприятий выросла
Фото: duma.mos.ru

Реализуемые столичными властями меры по поддержке промышленности и развитию импортозамещения дали основу для увеличения выручки промышленных предприятий, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом во вторник, 6 декабря, заявила председатель комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По ее словам, на сегодняшний день на рынке освободились места, ранее занимаемые иностранными компаниями, в связи с чем спрос на продукцию отечественного производства существенно вырос.

Городское правительство выступило в роли координатора новых экономических процессов, целью которых стало обеспечение стыковки производителей и потребителей в нынешних условиях.

Депутат напомнила, что в период с января по сентябрь текущего года общая выручка компаний — резидентов технополиса «Москва» выросла почти на 60 процентов, что в денежном эквиваленте составляет 31 миллиард рублей.

Первое место по объемам выручки заняли производители микроэлектроники, которые заработали порядка 12 миллиардов рублей. Следом за ними идут компании биофармацевтической сферы и производители специального медицинского оборудования — они смогли заработать свыше 10 миллиардов рублей.

Выручка представителей отрасли, связанной с информационно-коммуникационными технологиями, преодолела показатель в четыре миллиарда рублей. Гусева подчеркнула, что ОЭЗ были сформированы для стимулирования роста компаний, размещающих там свои мощности.

Такие предприятия освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а налог на прибыль для них составляет всего два процента. При этом участок земли под строительство на территории ОЭЗ предоставляется на льготных условиях, а после завершения стройки его можно выкупить за один процент от кадастровой стоимости, отметила парламентарий.

Льготы, получаемые резидентами, позволяют им вкладывать средства в изучение дополнительных сегментов рынка, а также в поиск новых ниш и возможностей, передает слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за первые девять месяцев 2022 года выручка компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» выросла почти на 60 процентов.

Бизнес Мосгордума Москва технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте