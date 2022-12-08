Захарова заявила, что США будут подогревать конфликт на Украине до конца 2025 года

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты намерены подогревать конфликт вокруг Украины минимум до конца 2025 года. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она пояснила, что Вашингтону это нужно для того, чтобы заработать на коррупционных схемах.

По словам дипломата, эти планы США подтверждаются документами, «которые ни от кого не скрывают». При этом американские СМИ, утверждает Захарова, уже вовсю пишут о деталях коррупционного марафона «Белый дом — Киев — Белый дом».

По ее мнению, именно это служит объяснением желания администрации президента страны Джо Байдена включить в бюджет наследующий год дополнительную помощь Украине в размере 37 миллиардов долларов.

Захарова отметила, что значительную часть этих денег отправят на нужды ВСУ, после чего решится, какая доля финансовой помощи «осядет» в частных фондах, а также европейских и всемирных банках.

По ее мнению, контракт властей США с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Украины систем ПВО «вписывается в ту же логику», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.

Кроме того, проект американского оборонного бюджета свидетельствует о том, что США планируют добиться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из «Большой двадцатки». Может ли у Штатов это получиться и насколько для России важно участие в G20, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.