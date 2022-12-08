Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне

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В Одессе и Херсоне очевидцы услышали звуки взрывов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили украинские СМИ.

Воздушная тревога при этом в городе не объявлялась, передает Газета.Ру.

До этого сообщалось, что в нескольких областях Украины, в том числе Харьковской, Днепропетровской и Полтавской, объявили воздушную тревогу. Согласно официальной карте воздушных тревог, предупреждения сделаны в 15:46 по местному времени.

Накануне стало известно, что в украинском городе Днепропетровске прозвучал новый взрыв. В то же время в Харьковской области местные власти объявили воздушную тревогу.

5 декабря несколько взрывов прогремело в Одессе и Одесской области Украины. По данным СМИ, после взрывов в к городе начался сильный пожар. В этот же день стало известно о взрывах в Черкасской, Запорожской, Винницкой и Кировоградской областях страны. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным Newsweek, украинская энергетическая инфраструктура может перестать работать уже в этом месяце. По словам представителя Mercy Corps Майкла Янга, отсутствие электричества на территории республики рискует длиться не часами и днями, а целыми неделями.