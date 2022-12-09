Посол РФ заявил о «мощнейшем физическом давлении» на Бута в американской тюрьме

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский гражданин Виктор Бут подвергался «мощнейшему психическому и физическому давлению», будучи заключенным в тюрьме в Соединенных Штатах. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он добавил, что Россия продолжит энергичную работу по освобождению всех россиян, которые находятся в американских тюрьмах.

— Хотим заверить вас, что будем продолжать энергичную работу по освобождению всех россиян, попавших в американские тюрьмы. И не успокоимся до тех пор, пока все наши соотечественники не вернутся домой, ― заявил дипломат в видеообращении к Буту, передают «Известия».

Обмен Бута на Грайнер был завершен 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. По данным МИД РФ, Белый дом много раз отказывался от диалога по включению предпринимателя в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Бут и Грайнер были помилованы перед обменом.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает обмен обвиняемого в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер невыгодной и глупой сделкой. Он назвал Бута «торговцем смертью» и «абсолютно одним из худших в мире человеком».

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, потому что американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.