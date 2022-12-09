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Главные новости к утру 9 декабря

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 9 декабря
Фото: Вечерняя Москва

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает обмен обвиняемого в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер невыгодной и глупой сделкой. Он назвал Бута «торговцем смертью» и «абсолютно одним из худших в мире человеком».

В городе Перемышль на юго-востоке Польши украинская беженка напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski. На видео, которое опубликовано в Сети, запечатлено, как женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом.

Пожар, произошедший на складе общей площадью три тысячи квадратных метров, на юге столицы полностью ликвидировали. К тушению огня было привлечено 101 человек и 39 единиц техники. Площадь возгорания возросла до 1600 квадратных метров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. У него также запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ощущение радости у граждан Великобритании от помощи украинским беженцам постепенно превратилось в чувство стыда за желание вернуться к своей привычной жизни. Об этом написала в публикации для издания The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей.

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