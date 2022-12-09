Эксперты ЕКЦ Стройкомплекса Москвы провели 60 видеоконсультаций с начала года

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С начала года эксперты единого контактного центра (ЕКЦ) Стройкомплекса Москвы провели 60 видеоконсультаций с москвичами. Об этом рассказал глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что всего с момента запуска сервиса в ноябре прошлого года специалисты провели более 70 онлайн-встреч с горожанами. Эксперты отвечали на различные вопросы москвичей, которые касались реализации строительных проектов.

По словам главы департамента, самыми востребованными темами для консультаций по итогам года стали внесение изменений в правила землепользования и застройки, комплексное развитие территорий и реализация программы реновации.

Записаться на консультацию может любой пользователь mos.ru с полной учетной записью. Сначала специалисты анализируют запрос по заявке, затем готовят развернутый ответ и при необходимости подключают сотрудников других ведомств города, если они могут оказать помощь в решение конкретной проблемы, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что жители столицы свыше 17 тысяч раз записались на онлайн-консультации специалистов в имущественно-земельной сфере за два года.