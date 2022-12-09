Гипермаркет «ОБИ» в ТЦ «Мега Химки» почти полностью сгорел

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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Гипермаркет «ОБИ», входящий в комплекс ТЦ «Мега Химки», оказался практически полностью уничтожен из-за пожара на объекте. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили очевидцы.

Уточняется, что от «ОБИ» остались только несущие конструкции каркаса. По данным ТАСС, огонь с гипермаркета не перешел на остальную часть ТЦ.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки», по последним данным, составляет семь тысяч квадратных метров. Площадь обрушения составила пять тысяч квадратных метров. Также на месте происшествия можно было наблюдать взрывы. Момент одного из них попал на видео.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту случившегося. По данным экстренных служб, в качестве основной версии пожара в «Меге» рассматривается поджог.