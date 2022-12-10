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Соединенные Штаты сдают позиции КНР в богатом углеводородами Персидском заливе. Об этом написал обозреватель немецкого издания Junge Welt Йорг Кронауэр.

Команда Аргентины в серии пенальти выиграла у сборной Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.

Все больше беженцев с Украины становятся бездомными в Британии, это стало «печальной реальностью» разрыва между ними и принимающей стороной. Об этом написал журналист и телеведущий Пит Прайс в статье для издания Liverpool Echo.

17-летняя девушка погибла в конфликте со стрельбой после проигрыша сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу. Инцидент случился в городе Барретуш в штате Сан-Паулу. Конфликт начался в торговом центре вскоре после окончания игры и перерос в массовую драку, которая продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой.

Пленный боец ВСУ Мерлен заявил о сексуальных домогательствах со стороны иностранных наемников.