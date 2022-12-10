Прокуратура опубликовала видео тушения пожара в центре Москвы

Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

малый знаменский переулок 3/5с4 Карта всех событий

Появилось видео тушения пожара в городской усадьбе Лопухиных в центре Москвы. Кадры опубликовала в субботу, 10 декабря, пресс-служба столичной прокуратуры.

— Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара в здании в Малом Знаменском переулке, — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Информация о пожаре в городской усадьбе появилась утром 10 декабря. Возгорание произошло между вторым этажом здания и чердаком. Пожарные присвоили возгоранию ранг № 2-БИС. Через несколько минут после прибытия спасателей, по информации источника, произошло обрушение межэтажных перекрытий. Под завалы попал один из огнеборцев, его эвакуировали и оказали всю необходимую помощь.

В ГИБДД в связи с пожаром поступил запрос об изменении движения транспорта рядом с усадьбой Лопухиных.

Позже стало известно, что возгорание удалось ликвидировать.

До этого сообщалось о пожаре в гипермаркете OBI в Химках, который произошел утром 9 декабря. Через некоторое время поступила новость о смерти охранника магазина. Он погиб из-за падения на него конструкции сгоревшего здания.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. СК России, в свою очередь, возбудил по факту пожара уголовное дело.