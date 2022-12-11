Главные новости к утру 11 декабря

Фото: Вечерняя Москва

Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился в Гаване с группой членов Конгресса США. Политик сообщил, что принял делегацию конгрессменов во главе с Джеймсом Макговерном. По словам Диаса-Канеля, стороны обсудили разногласия и темы, представляющие «взаимный интерес». США и Куба подтвердили обоюдное намерение улучшать двусторонние отношения.

Правительство самопровозглашенного Косова во главе с «премьером» Альбином Курти в уходящем году допустило рекордное число инцидентов, направленных на косовских сербов и их имущество, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на статистику случаев передозировок опиоидами в США по причине социальной изоляции и сбоев в лечении наркозависимых лиц, заявили американские медицинские эксперты.

Сборная Франции в матче четвертьфинала Чемпионата мира по футболу в Катаре оказалась сильнее Англии (2:1) и пробилась в 1/2 финала состязаний, где сыграет против национальной команды Марокко.

Старший сын французского миллиардера Бернара Арно Антуан назначен генеральным директором холдинга Christian Dior SE, который контролирует группу компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Известно, что Антуан Арно также является мужем российской модели Натальи Водяновой.

Облачно с небольшими осадками в виде снега и дождя, местами гололедица и до двух градусов ниже нуля — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 11 декабря, сообщили в российском Гидрометцентре.